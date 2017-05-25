Пушков назвал тупиком идею «привлечь РФ к ответу за Крым»

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Москва, 25 мая. Заявления президента США Дональда Трампа, который упомянул о необходимости «привлечь Россию к ответу за Крым», говорят о том, что он встраивается в логику Брюсселя. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков указал на непродуктивность подобных заявлений, добавив, что подобный курс приведет лишь к очередному тупику в отношениях между двумя странами, пишет «Газета.ru».

Напомним, что ранее Трамп на встрече с руководством Италии заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Европу в намерении «призвать Россию к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины».