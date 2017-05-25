Минфин США проверяет контракты Boeing и Airbus с Ираном

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 25 мая. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что специалисты ведомства проводят анализ сделок Boeing и Airbus с Ираном по продаже самолетов.

По его словам, контракты проверяются на соответствие санкционному режиму в отношении Тегерана.

«Мы анализируем эти сделки», — цитирует его газета «Известия».

Стоит отметить, что некоторые члены американского конгресса выступили против продажи самолетов Ирану, несмотря на частичное снятие санкций с этой страны, произошедшее в 2015 году после того, как Соединенные Штаты смогли уговорить Иран отказаться от своей ядерной программы.