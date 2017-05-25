Полиция задержала шестого подозреваемого в организации теракта в Манчестере

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Манчестер, 25 мая. Шестой подозреваемый в деле о теракте в Манчестере арестован. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию.

Правоохранительные органы провели спецоперацию в районе Блэкли на севере Манчестера. В многоквартирном доме была арестована женщина.

Напомним, пятый подозреваемый по делу о взрывах на «Манчестер-Арене» был пойман в английском городе Уиган. В руках он нес пакет, содержимое которого сейчас изучает полиция.

СМИ также сообщали, что задержаны брат и отец предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди. Их нашли в Ливии. Еще одного брата террориста-смертника задержали в Великобритании.

Напомним, теракт произошел 22 мая вечером на стадионе «Манчестер-Арена». Погибли 22 человека, 59 были ранены. Полиция Великобритании установила личности всех жертв теракта в Манчестере.