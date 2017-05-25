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Новости Сирии
Сирия: боевики ИГ взяли в плен четырех курдов-ополченцев

Сирия: боевики ИГ взяли в плен четырех курдов-ополченцев

1:04  25 Мая 2017
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Сирия: боевики ИГ взяли в плен четырех курдов-ополченцев

Дамаск, 24 мая. Четыре бойца-курда отрядов народной самообороны были взяты в плен боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Как сообщается, курды попали в плен в районе авиабазы Табка, расположенной неподалеку от города Аль-Тавра, который, в свою очередь, находится к западу от де-факто столицы ИГ в Сирии Ракки.

Обстоятельства пленения курдов пока неизвестны.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Антон Зарубин
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