Сирия: боевики ИГ взяли в плен четырех курдов-ополченцев

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Дамаск, 24 мая. Четыре бойца-курда отрядов народной самообороны были взяты в плен боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Как сообщается, курды попали в плен в районе авиабазы Табка, расположенной неподалеку от города Аль-Тавра, который, в свою очередь, находится к западу от де-факто столицы ИГ в Сирии Ракки.

Обстоятельства пленения курдов пока неизвестны.

4 YPG/SDF militants captured by ISIS in Ajil village near the Tabqa airbase.



IŞİD Tabka havaüssü yakınlarında 4 YPG militanı esir almış. pic.twitter.com/R48z8nor6H — Ehli Şam Medya (@ehli_sam) May 24, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.