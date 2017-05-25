Сирия: боевики ИГ взяли в плен четырех курдов-ополченцев
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Дамаск, 24 мая. Четыре бойца-курда отрядов народной самообороны были взяты в плен боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).
Как сообщается, курды попали в плен в районе авиабазы Табка, расположенной неподалеку от города Аль-Тавра, который, в свою очередь, находится к западу от де-факто столицы ИГ в Сирии Ракки.
Обстоятельства пленения курдов пока неизвестны.
* Организация запрещена на территории РФ.
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