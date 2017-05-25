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Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» и стал победителем Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» и стал победителем Лиги Европы

0:48  25 Мая 2017
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» и стал победителем Лиги Европы

Стокгольм, 24 мая. «Манчестер Юнайтед»  одержал победу над амстердамским «Аяксом» в финале Лиги Европы и впервые в истории клубы стал обладателем второго по значимости европейского футбольного кубка.

Игра прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0. Голы в пользу англичан забили Поль Погба на 18-й минуте и Генрих Мхитарян на 48-й.

Как заявил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, сейчас команда по-настоящему счастлива, ведь раньше ей не доводилось становится чемпионами Лиги Европы. Он добавил, что они одержали свою победу ради всех, кто пострадал при теракте в Манчестере.

 

#манчестер юнайтед #аякс
Антон Зарубин
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