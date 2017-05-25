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Политика
Президент Бразилии привлек армию к борьбе с беспорядками

Президент Бразилии привлек армию к борьбе с беспорядками

0:47  25 Мая 2017  /обновлено: 0:50  25 Мая 2017
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Президент Бразилии привлек армию к борьбе с беспорядками

Рио-де-Жанейро, 25 мая. Президент Бразилии Мишел Темер призвал привлечь армию для борьбы с беспорядками в столице и защиты правительственных учреждений.

Как пишет Globo, массовые акции против политики Темера прошли в среду. Активисты вышли на улицы с требованием проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, число протестующих приближается к 150 тысячам человек. Ранее демонстранты подожгли здания министерств сельского хозяйства и финансов.

Как отметил министр обороны государства Рауль Жунгманн, манифестация была заявлена как мирная, но переросла в вандализм. В связи с этим, бразильский лидер распорядился привлечь к охране порядка военных.

На данный момент военная полиция, в том числе конная, вступила в противостояние с манифестантами, используя слезоточивый газ. 

Алия Садыкова
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