Сирия: наступление ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остановилось

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Дамаск, 24 мая. Боевые действия между сирийской армией и боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор пока не ведутся, очевидцы сообщают о затишье на фронте.

Как сообщается, сейчас в провинции Дейр-эз-Зор наступило затишье. Боевики ИГ прекратили наступление, данных о столкновениях с сирийской армией нет.

Напомним, что сегодня сообщалось о жертвах среди гражданского населения в Дейр-эз-Зоре, вызванных обстрелом жилых кварталов боевиками ИГ.

there is no clashes or no progress — watanisy (@watanisy) May 24, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.