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Новости Сирии
Сирия: наступление ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остановилось

Сирия: наступление ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остановилось

0:26  25 Мая 2017
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Сирия: наступление ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остановилось

Дамаск, 24 мая. Боевые действия между сирийской армией и боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор пока не ведутся, очевидцы сообщают о затишье на фронте.

Как сообщается, сейчас в провинции Дейр-эз-Зор наступило затишье. Боевики ИГ прекратили наступление, данных о столкновениях с сирийской армией нет.

Напомним, что сегодня сообщалось о жертвах среди гражданского населения в Дейр-эз-Зоре, вызванных обстрелом жилых кварталов боевиками ИГ.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #дейр-эз-зор
Антон Зарубин
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