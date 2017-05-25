Людмила Чурсина назвала глупостью свое попадание в базу «Миротворца»

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Москва, 25 мая. Легенда советского кинематографа актриса Людмила Чурсина внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Сама актриса назвала эту новость глупостью, отметив, что рано или поздно справедливость в отношении российских артистов восторжествует.

«Не стоит расстраиваться по поводу глупости людей, которые это все придумывают и совершают. Знакомых у меня на Украине много, я там работала, снималась, есть дальние родственники. И мы все равно будем поддерживать связь. Не может же человеческая глупость продолжаться вечно», — сказала Чурсина в комментарии RT.

Стоит напомнить, что в черный список сайта «Миротворец» попадают известные россияне, совершившие поездку в Крым «без согласования с властями Украины». На прошлой неделе в список «Миротворца» попал российский артист балета Николай Цискаридзе.