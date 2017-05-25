Неизвестный ранил трех человек ножом в центре Нью-Йорка

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Нью-Йорк, 25 мая. Три человека были ранены во время нападения молодого человека, вооруженного ножом. Инцидент произошел в Нью-Йорке на Манхэттене возле одной из школ. Об этом сообщают американские СМИ.

Нападение произошло в 13:40 по местному времени (20:40 по московскому времени). Все пострадавшие были немедленно госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Нападавший скрылся с места преступления, полиция уже начала его поиски.

По некоторым данным, нападавший являлся шестнадцатилетним подростков, который участвовал в драке со своими ровесниками. Эта информация, как и другие детали инцидента, сейчас уточняются.