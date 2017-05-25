Путин отметил вклад чеховского фестиваля в российскую культуру

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Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам XIII Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова. Об этом говорится в телеграмме, посланной главой государства в честь 25-летия фестиваля.

Российский лидер назвал творческий форум одним из наиболее масштабных и перспективных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Путин отметил, что фестиваль является одним из самых знаменательных событий в культурной жизни страны, а также других государств. По мнению Путина, фестиваль знакомит зрителей с лучшими образцами театрального искусства.

Путин также выразил надежду, что в этом году мероприятие запомнится яркими событиями, премьерами, одухотворенной обстановкой.

Напомним, фестиваль пройдет с 24 мая по 20 июля 2017 года.