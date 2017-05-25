Полиция задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Краснодарском крае

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Краснодар, 24 мая. Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двенадцатилетней девочки в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СК РФ).

Тело девочки было найдено ранее в русле реки Псебепс в границах хутора Новопокровский. Сама девочка пропала в понедельник, 22 мая. Вскоре после ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемый в убийстве уже найден и задержан. Им оказался тридцатилетний дядя девочки. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого.