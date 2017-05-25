ЛНР: Киев блокирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе

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Луганск, 24 мая. Киев продолжает блокировать процесс политического урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом по итогам сегодняшних встреч участников Контактной группы в Минске заявил уполномоченный представитель ЛНР Владислав Дейнего.

«Чуда не произошло. Украина продолжает блокировать процесс, не внося предложений по вопросам для обсуждения в политической подгруппе. Никаких письменных документов, несмотря на рекомендации «нормандской четверки», представителями Украины внесено не было», — сказал он.

Дейнего также добавил, что ранее представители Украины в политической подгруппе неоднократно отказывались от собственных слов и решений, утверждая, что были высказаны лишь их частные мнения, которые нужно воспринимать, как попытку просто поддержать диалог.