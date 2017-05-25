Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ЛНР: Киев блокирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе

ЛНР: Киев блокирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе

0:05  25 Мая 2017
58

ЛНР: Киев блокирует процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе

Луганск, 24 мая. Киев продолжает блокировать процесс политического урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом по итогам сегодняшних встреч участников Контактной группы в Минске заявил уполномоченный представитель ЛНР Владислав Дейнего.

«Чуда не произошло. Украина продолжает блокировать процесс, не внося предложений по вопросам для обсуждения в политической подгруппе. Никаких письменных документов, несмотря на рекомендации «нормандской четверки», представителями Украины внесено не было», — сказал он.

Дейнего также добавил, что ранее представители Украины в политической подгруппе неоднократно отказывались от собственных слов и решений, утверждая, что были высказаны лишь их частные мнения, которые нужно воспринимать, как попытку просто поддержать диалог.

#днр #донбасс #лнр #дейнего
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть