Природные пожары в Сибири уничтожили 144 жилых дома в 10 населенных пунктах

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Красноярск, 24 мая. Два человека погибли в огне природных пожаров в Сибири.Об этом рассказал заместитель главы МЧС Павел Барышев.

По словам Барышева, из-за высоких температур воздуха в Иркутской области и Красноярском крае произошел пал травы. Огонь перекинулся на жилые дома. В результате в регионах пострадали десять населенных пунктов. В них сгорели 144 жилых дома. Возгорания зафиксированы в двух лесозаготовительных и одном деревообрабатывающем предприятии.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Красноярском крае, где сгорели 129 домов. Прежде всего, это города Канск и Лесосибирск. В каждом из них уничтожены по 73 частных жилых дома. В Канске пожарные также обнаружили тела двух погибших людей.

Для тушения очагов возгорания уже вызваны пять воздушных судов и три пожарных поезда.

Ранее режим ЧС ввели в Бурейском районе Приамурья.