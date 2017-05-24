Дейнего: Киев пообещал решить вопрос о водоснабжении ЛНР до 7 июня

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Луганск, 24 мая. Представители Украины на переговорах в Минске пообещали разработать механизм оплаты за поставки воды, которая поступает в ЛНР с подконтрольной Украине территории. Об этом заявил представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Удалось добиться от представителей Украины определенных обещаний найти и внести приемлемые предложения к следующей встрече в Минске, которая пройдет 7 июня. Однако они согласились только после того, как нами были озвучены ответные меры в случае отказа Украины от поставок воды», — сказал Дейнего.

Напомним, 5 мая Киев приостановил поставки воды потребителям ЛНР. Свои действия украинская сторона объяснила задолженностью со стороны ЛНР за поставленную воду. Позднее Владислав Дейнего заявил, что Украина блокирует любые возможные механизмы оплаты воды, что позволяет прекращать поставки и манипулировать этим аспектом в политических целях.