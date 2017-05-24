В России могут измениться цены на ОСАГО

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Москва, 24 мая. Центробанк РФ разработал проект нового порядка расчета стоимости ОСАГО. Если проект утвердят, стоимость страховки будет зависеть от возраста и стажа водителя.

Как пишет ТАСС, согласно предложению Банка РФ, водители в возрасте 16-24 лет (стаж вождения до трех-четырех лет) и в возрасте 25-29 лет (стаж до года) могут получить максимальный коэффициент — 1,8.

Также предусмотрены понижающие коэффициенты. Коэффициенты от 0,66 до 0,99 могут быть применены к автолюбителям старше 30 лет.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс считает, что новый механизм позволит сделать присвоение коэффициента более прозрачным.Так как новый проект предполагает рост цен на ОСАГО молодым водителям, предложение Центробанка вызвало двойственную реакцию в социальных сетях. «Страховка для водителей до 30 лет значительно подорожает», — прокомментировал в «ВКонтакте» Артем Иванов. «Коэффициент должен применяться ко всем», — добавил Ирек Зарипов.