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Происшествия
Протестующие в Бразилии подожгли здание министерства финансов

Протестующие в Бразилии подожгли здание министерства финансов

23:43  24 Мая 2017
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Протестующие в Бразилии подожгли здание министерства финансов

Бразилиа, 24 мая. В столице Бразилии протестующие подожгли здание еще одного министерства, в этот раз – финансов. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о том, что протестующие подожгли здание министерства сельского хозяйства. Сразу после этого инцидента власти страны приняли решение эвакуировать всех сотрудников правительственных ведомств из Бразилиа.  

Напомним, что в бразильской столице идут массовые акции протеста противников действующего президента Мишела Темера, которые требуют отставки президента, а также досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в акциях протеста принимают участие свыше 150 тысяч человек.

#бразилия
Антон Зарубин
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