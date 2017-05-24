Протестующие в Бразилии подожгли здание министерства финансов

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Бразилиа, 24 мая. В столице Бразилии протестующие подожгли здание еще одного министерства, в этот раз – финансов. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о том, что протестующие подожгли здание министерства сельского хозяйства. Сразу после этого инцидента власти страны приняли решение эвакуировать всех сотрудников правительственных ведомств из Бразилиа.

Напомним, что в бразильской столице идут массовые акции протеста противников действующего президента Мишела Темера, которые требуют отставки президента, а также досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в акциях протеста принимают участие свыше 150 тысяч человек.