Комитет ОПЕК+ предложил продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

В Избранное

Скопировать

Вена, 24 мая. Договор о сокращении добычи нефти должен быть продлен еще на девять месяцев. С таким предложением выступил министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Комитет рассчитывает, что предложенного срока продления договора хватит для нормализации мировых нефтяных запасов. Итоговой целью соглашения является сокращение мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

Данный комитет состоит из трех членов ОПЕК – Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также дух стран, не состоящих в организации – России и Омана. Кроме того, ранее было подписано заявление между Россией и Саудовской Аравией, которое содержит рекомендацию продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев.