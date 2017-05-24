Комики мега-популярного шоу «Импровизация» посетили Питер: Просто выхожу и бомблю! ФАН-ТВ

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Известное телешоу «Импровизация» регулярно выходит за рамки домашних экранов, чтобы доказать поклонникам: в нем нет постановок, заготовок и «подставы». Суть представления проста: артисты выходят на сцену и начинают шутить. А темы, образы и обстоятельства, в которых оказываются герои, предлагаются из зала. Возможность стать сценаристами в шоу без сценария появилась и у петербуржцев: комики приехали в наш город в рамках гастролей по России. Юмористы-импровизаторы решили в течение одного дня выступить дважды. Съемочной группе ФАН-ТВ удалось пообщаться с каждым из них в перерывах между репетициями (хотя в данном случае – тренировками) и выходами на сцену.

Первым собеседником корреспондентов ФАН-ТВ стал Дмитрий Позов:

– Сложно ли быть импровизатором на сцене?

– Уже нет, потому что мы, естественно, этому учились, долго этим занимаемся. Это весело! Это точно не сложнее, чем работать врачом, полицейским, строителем на заводе, да где угодно. Прикольно, классно.

– Насколько шоу в действительности импровизированное? Есть ли какие-то заготовки?

– Шоу импровизированное на 100%. И каждый зритель, который придет в наш зал, сможет в этом убедиться. Потому что, в отличие от телепередачи, нам будет давать задание не ведущий, задания будут давать зрители. Что они выкрикнут, то мы и будем делать.

Артистов Антона Шастуна и Сергея Матвиенко корреспонденты ФАН-ТВ также попросили рассказать о тайных сторонах импровизационного жанра и о том, что делать, если шоу откровенно не задалось.

– Это с одной стороны – очень легко, с другой стороны – сложно, – поделился своими соображениями Антон. – Легко в том плане, что мы ничего не репетируем. Приезжая на гастроли, мы покушаем, посмотрим город и выходим на сцену, больше ничего не нужно делать. А сложно потому, что, если на концерте что-то пошло не так, это уже не вытащить.

– Не знаю, мне легко выходить, – возразил Сергей. – Я импровизатор от бога: выхожу и бомблю! Плохо, но бомблю! От души. Я поэтому и пошел в «Импровизацию», тут легко, все идите в «Импровизацию»»

– А бывает так, что пошутили и поняли – не смешно, зал не реагирует? Что тогда делаете?

– У меня постоянно, – снова отшутился Сергей Матвиенко. – Просто терплю и переживаю.

– Я пытаюсь выбраться из ситуации, а Сережа вот стоит и терпит, – подхватил Антон Шастун.

– Есть у вас какие-то нелюбимые темы? Которые совсем не хочется получить от ведущего?

– Каждый раз, когда спрашивают у зала: «Назовите место, в котором вы испытываете сильные эмоции», каждый кричит: «Морг!» Каждый абсолютно! После этого идет «баня». Потом говорят: «назовите профессию», называют «патологоанатом»! Вот честно, будто все хотят смерти! – наперебой пожаловались артисты.

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Замыкает четверку импровизаторов Арсений Попов, он профессиональный актер, но в юмористический квартет попал позже остальных. И для этого в свое время пришлось приложить немало усилий. Как это было, комик рассказал съемочной группе ФАН-ТВ:

– Импровизировать может каждый. Мы часто сравниваем нашу работу с футболом: просто взять и попинать мяч может каждый человек. Но вот попасть в сборную можно тому, кто себя как-то проявил. Мы, на самом деле, давно этим занимаемся. И я уверен, что в стране есть подобные коллективы, играющие в это. Просто если человек понимает, что это его, если хочет двигаться дальше, то количество рано или поздно перейдет в качество, и жизнь окажется связана с этим.

– Вы целенаправленно шли в «Импровизацию»? Именно в этом жанре хотелось выступать и развиваться?

– Я с «Импровизацией» познакомился лет семь назад. Я был на концерте, выступали другие ребята. И я понял: вот, что мне нравится! Вообще, я актер, и что такое театр и закулисье – для меня уже давно не секрет. И когда я вдруг понял, что вот она, живая история, в которую хочется попасть… В театре (не знаю, может, взгляд замыливается, может, я был в таких ролях, а может, я такой актер) была какая-то необязательность или неправда. А здесь все по-честному. Больше, конечно, в юмор. Но по живому, по-настоящему. И ребята меня не взяли! Я год ходил к ним, хотя бы на репетиции посмотреть издалека. И то ли они сдались, то ли ситуация так сложилась, но меня взяли на место одного их парня. С тех пор и завертелось.

Отметим, что поклонников «Импровизации» ждут сюрпризы, как на экранах, так и в зрительных залах. Однако о новшествах проекта артисты, разумеется, распространяться не стали. В этом году ребята выступали в Петербурге впервые, но в плотном графике уже есть дата нового визита: он намечен на 10 декабря.

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