Донбасс: ОБСЕ поддержала требование ЛНР и ДНР о завершении верификации пленных

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Луганск, 24 мая. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик поддержал требование ЛНР и ДНР о завершении верификации пленных ополченцев, которых удерживает Киев. Об этом заявил представитель делегации ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В ходе переговоров представители украинской стороны заявили, что процесс верификации пленных полностью завершен, однако делегация ЛНР опровергла заявление представителей Украины, потребовав, проведения полноценной и всеобъемлющей верификации.

«Мы заявили категорические возражения и настояли на проведении полноценной и всеобъемлющей верификации, в чем получили поддержку координатора Контактной группы, спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика», — отметил Дейнего.

Он также напомнил, что ранее родственники пленных ополченцев в сопровождении представителей ОБСЕ побывали на территории Украины, где встретились и пообщались со своими родными. По итогам этой поездки, все удерживаемые Киевом пленные заявили о готовности вернуться в ЛНР и ДНР.