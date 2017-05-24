Два взрыва прогремели в Джакарте: погибли трое полицейских, 10 человек ранены

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Джакарта, 24 мая. Трое полицейских погибли, еще десять человек ранены в столице Индонезии в результате взрывов двух бомб.

Как пишет Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.

Инцидент произошел на автобусной станции на востоке Джакарты. Бомбы сдетонировали с интервалом пять минут. В результате происшествия погибли трое сотрудников органов правопорядка. Еще пять полицейских ранено. Среди получивших травмы также пять гражданских лиц.

Отмечается, что полицейские находились на дежурстве. Они охраняли группу людей во время шествия. На данный момент устанавливаются личности боевиков. Меры безопасности на транспортных объектах в стране усилены.

Ранее мощный взрыв прогремел в правительственном здании Индонезии.