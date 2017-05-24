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Весь мир
Вестминстерский дворец закрыли для туристов после теракта в Манчестере

Вестминстерский дворец закрыли для туристов после теракта в Манчестере

23:20  24 Мая 2017
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Вестминстерский дворец закрыли для туристов после теракта в Манчестере

Лондон, 24 мая. Британский парламент объявил об отмене всех общественных мероприятий и экскурсий после недавнего теракта на стадионе в Манчестере.

«Как следствие, все экскурсии, мероприятия и банкеты будут отменены в связи с недавними событиями», – сообщает официальный сайт британского парламента.

Напомним, что уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до критического после недавнего теракта в Манчестере. Власти страны привлекли к охране «ключевых объектов» (включая резиденции королевы, премьер-министра, а также иностранные посольства) военных.

 

#лондон
Антон Зарубин
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