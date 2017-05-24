Ирак: правительственная армия установила плавучий мост на реке Тигр в Мосуле

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Мосул, 24 мая. Иракские военные установили плавучий мост между Восточным и Западным Мосулом. Об этом рассказал журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Мост проложили через реку Тигр к северу от Старого города Мосула, воссоединив восточную и западную части города. Дюжаррик отметил, что боевые действия серьезно повредили переправы через Тигр.

Новый мост планируют использовать для переброски правительственных сил, воюющих против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ* отрубали руки жителям Мосула. Жертвами террористов ИГ стали жители Мосула — Азад и Мухаммед Хасан, их обвинили в краже и публично отрубили по локоть правые руки.

* Организация запрещена на территории РФ.