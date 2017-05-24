ДНР: в Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской

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Донецк, 24 мая. Отвод сил и средств в районе Станицы Луганской запланирован на 28 мая. Об этом сообщила представитель Донецкой народной республики на переговорах в Минске Виктория Талакина.

«Обсуждение этого вопроса ведется уже более полугода, однако Украина, раз за разом срывает этот процесс. На сегодняшней встрече было достигнуто понимание о необходимости завершить процесс разведения сил и средств на участке фронта в районе Станицы Луганской. Процедура отвода запланирована на 28 мая», — пояснила Талакина.

При этом она добавила, что власти ДНР не испытывают иллюзий на этот счет, так как массированные обстрелы ВСУ, которые в последние дни возобновились в Донбассе, свидетельствуют о намерении Киева решить конфликт военным путем.