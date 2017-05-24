Американские военные «потеряли» в Ираке и Кувейте оружие на миллиард долларов

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 24 мая. Американские военные не знают, где находится часть вооружений, доставленных в Ирак и Кувейт. Об этом сообщила международная неправительственная организация Amnesty International.

По мнению экспертов, общая стоимость пропавшего оружия оценивается в миллиард долларов. Правозащитники проанализировали рассекреченные Вашингтоном результаты аудита от сентября 2016 года. Согласно документу, американские власти не имеют точных данных о боеприпасах, которые должны были поступить на вооружение иракской армии, а также курдских отрядов пешмерга.

Военные потеряли десятки тысяч тысяч штурмовых винтовок общей стоимостью примерно 28 миллионов долларов. Также не найдены сотни минометных снарядов и армейских внедорожников Humvee.

Как отметил представитель неправительственной организации Патрик Уилкен, это печальная информация, учитывая тот факт, что американское оружие давно попадает в руки воюющих в Ираке боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*.

* Организация запрещена на территории РФ.