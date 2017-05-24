Лучшим тренером КХЛ в этом сезоне был назван Олег Знарок

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Москва, 24 мая. Главный тренер российской сборной по хоккею, а также петербургского СКА, Олег Знарок был награжден, как лучший тренер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2016/17.

Об этом было объявлено на торжественной церемонии закрытия сезона, которая проходила в концертном зале Барвиха Luxury Village

СКА под руководством Знарка занял второе место в Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ, а также победил в розыгрыше Кубка Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург».

Сам Знарок трижды получал Кубок Гагарина – кроме победы СКА в его активе есть также два победы московского «Динамо».



