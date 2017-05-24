ДНР: ВСУ ведут минометный обстрел Горловки, ранена мирная жительница

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Горловка, 24 мая. Подразделения вооруженных сил Украины ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу городской администрации Горловки Ивана Приходько.

По его словам, украинские силовики ведут обстрел поселка Гольмовский, который расположен на северных окраинах Горловки. К настоящему моменту известно о ранении мирной жительницы.

«Около 21:00 ВСУ открыли минометный огонь по поселку Гольмовский, ранение получила женщина 74 лет», — сказал Приходько.

Он также добавил, что зафиксированы повреждения двух жилых домов. По предварительным данным, в ходе обстрела украинские силовики применили минометы калибра 82 мм.