Полиция вывела всех из Университета Сан-Франциско после сообщения о бомбе

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Сан-Франциско, 24 мая. Студенты и преподаватели Университета Сан-Франциско в американском штате Калифорния эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Как передает ABC, полиция получила анонимное предупреждение о заложенном в одном из зданий университета взрывном устройстве. В этой постройке находится кафедра здравоохранения и социальных услуг.

Правоохранительные органы срочно вывели из университета преподавателей, студентов и обслуживающий персонал.

На данный момент кинологи и полиция досматривают здание. Территория оцеплена.

Напомним, 22 мая в Манчестере произошел крупный теракт. Во время концерта смертник подорвал взрывное устройство. Погибли 22 человека, 59 были ранены. Ранее в Британии задержали пятого подозреваемого после теракта в Манчестере