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Весь мир
Американский генерал заявил, что США не будут признавать бесполетные зоны в Сирии

Американский генерал заявил, что США не будут признавать бесполетные зоны в Сирии

22:48  24 Мая 2017
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Американский генерал заявил, что США не будут признавать бесполетные зоны в Сирии

Вашингтон, 24 мая. США и возглавляемая ими коалиция, ведущая боевые действия на Ближнем востоке, не намерены признавать бесполетные зоны, созданные в Сирии. Об этом заявил генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Харриган.

«Мы не признаем никаких особых зон, которые бы препятствовали выполнению наших задач. Где бы противник не находился, где бы он проявил себя, мы нанесем удар», – заявил Харриган.

Напомним, что в этом месяце Россия, Турция и Иран подписали меморандум, который создает четыре зоны деэскалации в Сирии, в которых запрещены любые боевые действия. Небо на этими территориями объявляется бесполетной зоной.

 

#сша
Антон Зарубин
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