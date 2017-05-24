Американский генерал заявил, что США не будут признавать бесполетные зоны в Сирии

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Вашингтон, 24 мая. США и возглавляемая ими коалиция, ведущая боевые действия на Ближнем востоке, не намерены признавать бесполетные зоны, созданные в Сирии. Об этом заявил генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Харриган.

«Мы не признаем никаких особых зон, которые бы препятствовали выполнению наших задач. Где бы противник не находился, где бы он проявил себя, мы нанесем удар», – заявил Харриган.

Напомним, что в этом месяце Россия, Турция и Иран подписали меморандум, который создает четыре зоны деэскалации в Сирии, в которых запрещены любые боевые действия. Небо на этими территориями объявляется бесполетной зоной.