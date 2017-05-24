Керри посоветовал американской молодежи изучать русский язык
Вашингтон, 24 мая. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри посоветовал студентам Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете изучать русский язык.
Как пишет Politico, Керри поделился с подрастающим поколением секретами «реального влияния на правительство». По словам Керри, раньше он бы посоветовал идти в политику или получить ученую степень в Гарварде. Теперь экс-госсекретарь рекомендует «приобрести программу по изучению иностранных языков и выучить русский язык».
Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Керри нашел новую работу. Керри получил место преподавателя в Йельском университете. Он будет вести курс, посвященный глобальным вызовам, таким как авторитарные государства, экстремизм и изменения климата.