Керри посоветовал американской молодежи изучать русский язык

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Вашингтон, 24 мая. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри посоветовал студентам Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете изучать русский язык.

Как пишет Politico, Керри поделился с подрастающим поколением секретами «реального влияния на правительство». По словам Керри, раньше он бы посоветовал идти в политику или получить ученую степень в Гарварде. Теперь экс-госсекретарь рекомендует «приобрести программу по изучению иностранных языков и выучить русский язык».

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Керри нашел новую работу. Керри получил место преподавателя в Йельском университете. Он будет вести курс, посвященный глобальным вызовам, таким как авторитарные государства, экстремизм и изменения климата.