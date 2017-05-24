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Весь мир
Российское посольство в Лондоне взято под охрану военными

Российское посольство в Лондоне взято под охрану военными

22:34  24 Мая 2017
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Российское посольство в Лондоне взято под охрану военными

Лондон, 24 мая. У посольства России в Лондоне появилась военная охрана. Отмечается, что аналогичным образом усилены меры безопасности у посольства Израиля.

В этот вторник премьер-министр Израиля Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального уровня. В связи с этим, в том числе, усиливается охрана ряда объектов с привлечением военных.  

Скотланд-Ярд объявил, что в связи с повышением уровня террористической угрозы, военные берут под охрану все ключевые объекты страны, включая резиденции королевы и премьер-министра, а также здание парламента и посольства.  

Здание российского посольства находится на углу Бэйсвотер Роад и улицы Кенсингтон Палас Гарденс.

 

#лондон
Антон Зарубин
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