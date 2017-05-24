Опубликован первый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

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Москва, 24 мая. В Сети появился первый полноценный трейлер седьмого сезона телесериала «Игра престолов». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале телесериала.

В ролике один из главных героев сериала Джон Сноу объявляет о начале Великой войны. Также в трейлер можно увидеть и других персонажей, в том числе Дейнерис Таргариен, Арья Старк и Серсея Ланнистер, которой предстоит сразиться с конкурентами за железный трон.

Стоит отметить, что телесериал «Игра престолов» выходит с 2011 года. По словам создателей сериала, после седьмого сезона запланирован еще один, который станет заключительным.