Минфин США намерен ввести новые санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи
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Вашингтон, 24 мая. Министерство финансов США намерено ввести новые санкции в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана, заявил министр финансов Стивен Мнучин.
«Мы сделаем все зависящее от Минфина, чтобы защитить американских граждан», — сказал он, отвечая на вопрос конгрессменов, готов ли он в случае необходимости ввести дополнительные санкции в отношении этих трех стран.
Стивен Мнучин выступил в среду палате представителей по проекту бюджета от администрации президента США Дональда Трампа на 2018 финансовый год.
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