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Политика
Минфин США намерен ввести новые санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи

Минфин США намерен ввести новые санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи

22:37  24 Мая 2017
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Минфин США намерен ввести новые санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи

Вашингтон, 24 мая. Министерство финансов США намерено ввести новые санкции в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Мы сделаем все зависящее от Минфина, чтобы защитить американских граждан», — сказал он, отвечая на вопрос конгрессменов, готов ли он в случае необходимости ввести дополнительные санкции в отношении этих трех стран.

Стивен Мнучин выступил в среду палате представителей по проекту бюджета от администрации президента США Дональда Трампа на 2018 финансовый год.

#сша #мнучин
Олег Сорокин
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