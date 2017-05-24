Минфин США намерен ввести новые санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи

Вашингтон, 24 мая. Министерство финансов США намерено ввести новые санкции в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Мы сделаем все зависящее от Минфина, чтобы защитить американских граждан», — сказал он, отвечая на вопрос конгрессменов, готов ли он в случае необходимости ввести дополнительные санкции в отношении этих трех стран.