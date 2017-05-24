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Технологии
«Ростелеком» работает над созданием национальной биометрической платформы

«Ростелеком» работает над созданием национальной биометрической платформы

22:30  24 Мая 2017
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«Ростелеком» работает над созданием национальной биометрической платформы

Иннополис, 24 мая. Компания «Ростелеком» планирует создание национальной биометрической платформы. Об этом рассказал журналистам  президент организации Михаил Осеевский в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2017».

На проект потратят около 200 миллионов рублей. На первом этапе программа будет реализовываться для банковской сферы под управлением Центробанка совместно с крупнейшими российскими банками. Коммерческая эксплуатация биометрической идентификации начнется не ранее января 2018 года

Как пояснили в «Ростелекоме», платформу также можно будет использовать в сфере образования здравоохранения, в ритейле, госуслугах.

Ранее сообщалось, что первое пенсионное мобильное приложение заработало в России. 

Алия Садыкова
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