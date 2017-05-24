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Россия
Губернатор Ставрополья объявил режим ЧС из-за обильных дождей

Губернатор Ставрополья объявил режим ЧС из-за обильных дождей

22:21  24 Мая 2017
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Губернатор Ставрополья объявил режим ЧС из-за обильных дождей

Ставрополь, 24 мая. Власти Ставрополья объявили режим ЧС на всей территории региона. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Как отметил глава региона журналистам, меры связаны с осложнением паводковой ситуации. Подтопления вызваны обильными дождями. Владимиров также добавил, что по прогнозам «в ближайшие двое суток все будет сложно».

Спасательные службы на Ставрополье будут работать в круглосуточном режиме. «Мы должны быть готовы к эвакуации людей из опасных территорий»,  — уточнил губернатор.

Напомним, на данный момент наиболее сложная обстановка сложилась в селе Левокумка и поселке Первомайский. Там подтоплены около 800 дворов.

Алия Садыкова
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