Сбербанк улучшил прогноз курса рубля к курсу доллара на конец года

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Москва, 24 мая. Курс рубля по отношению доллара к концу 2017 года может составить 58 рублей вместо ранее ожидаемых 64. Об этом сообщает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева.

«Наш прогноз был 64, сейчас 58 рублей на конец 2017 года», — приводит ее слова RT.

По ее словам, также изменились ожидания Сбербанка относительно инфляции на 2017 год – эксперты ожидают 3,8% вместо 4%. Правительство ранее также улучшило свой прогноз по инфляции до 3,8%.

Также ожидается, что ключевая ставка Банка России к концу года составит 8% вместо прогнозировавшихся 8,5%. Сейчас ключевая ставка составляет 9,25 %.