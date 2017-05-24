Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Участник Каннского кинофестиваля 2016 года утонул в Петербурге

Участник Каннского кинофестиваля 2016 года утонул в Петербурге

22:09  24 Мая 2017
39

Участник Каннского кинофестиваля 2016 года утонул в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Российский режиссер, победитель Международного московского кинофестиваля погиб во вторник в Санкт-Петербурге.

Согласно аккаунту журнала «Сеанс» в Facebook 29-летний молодой человек утонул.

Максим Шавкин родился в 1987 году в Москве. Он закончил авиационный институт, был выпускником Московской школы нового кино. Он автор фильма «14 шагов», который победил в короткометражном конкурсе 36-го ММКФ. Эту картину также показывали в программе «Синефондасьон» Каннского кинофестиваля в прошлом году.

Редакция издания также отметила, что скорбит со всеми, кому был дорог Максим Шавкин.

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть