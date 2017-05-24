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Спорт
Мозякина признали самым ценным игроком КХЛ этого сезона

Мозякина признали самым ценным игроком КХЛ этого сезона

22:00  24 Мая 2017
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Мозякина признали самым ценным игроком КХЛ этого сезона

Москва, 24 мая. Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин был признан самым ценным игроков регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое заявление прозвучало во время церемонии сезона КХЛ 2016/17.

 «Спасибо моей семье за этот сезон, за поддержку, за все то, что они мне давали дома. Это их победа», – передает слова Мозякина официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем чемпионата стал его товарищ по клубу Василий Кошечкин. Титул лучшего защитника получил игрок СКА Антон Белов. Лучшей тройкой стали хоккеисты СКА: Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов.

 

#мозякин
Антон Зарубин
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