Мозякина признали самым ценным игроком КХЛ этого сезона

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Москва, 24 мая. Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин был признан самым ценным игроков регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое заявление прозвучало во время церемонии сезона КХЛ 2016/17.

«Спасибо моей семье за этот сезон, за поддержку, за все то, что они мне давали дома. Это их победа», – передает слова Мозякина официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем чемпионата стал его товарищ по клубу Василий Кошечкин. Титул лучшего защитника получил игрок СКА Антон Белов. Лучшей тройкой стали хоккеисты СКА: Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов.