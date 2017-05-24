Младший брат манчестерского террориста готовил теракт в Триполи

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Триполи, 24 мая. Младший брат предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди планировал организовать взрыв в столице Ливии. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов страны.

Согласно предварительным данным, Хашим Абеди также был связан с боевиками так называемого «Исламского государства»* (деятельность данной группировки полностью запрещена на территории Российской Федерации).

Напомним, ранее стало известно о задержании в Ливии брата и отца предполагаемого манчестерского террориста Салмана Абеди.

* Организация запрещена на территории РФ.