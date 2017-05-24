Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Младший брат манчестерского террориста готовил теракт в Триполи

Младший брат манчестерского террориста готовил теракт в Триполи

22:04  24 Мая 2017
60

Младший брат манчестерского террориста готовил теракт в Триполи

Триполи, 24 мая. Младший брат предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди планировал организовать взрыв в столице Ливии. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов страны.

Согласно предварительным данным, Хашим Абеди также был связан с боевиками так называемого «Исламского государства»* (деятельность данной группировки полностью запрещена на территории Российской Федерации). 

Напомним, ранее стало известно о задержании в Ливии брата и отца предполагаемого манчестерского террориста Салмана Абеди.

* Организация запрещена на территории РФ.

#ливия #манчестер
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть