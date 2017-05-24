В Крыму отказались от «подарка» Порошенко в виде украинских загранпаспортов

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Симферополь, 24 мая. Президент Украины Петр Порошенко пообещал внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче биометрических паспортов жителям Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Очередное громкое заявление Порошенко свидетельствует о том, что украинские политики не способны признаться себе в том, что именно их политические амбиции стали причиной воссоединения Крыма с Россией.

«К сожалению, киевский режим не может признать для себя, что Крым — неотъемлемая часть Российской Федерации, полноценный субъект. Это в очередной раз такая риторика и демагогия со стороны украинского президента», — заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в комментарии RT.

Депутат также выразил мнение, что предложение Петра Порошенко не заинтересует жителей Крыма, так как к настоящему моменту их связывают с Украиной только родственные связи.