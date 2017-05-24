Сбербанк с 1 июля поднимает зарплату своим сотрудникам

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Москва, 24 мая. Сбербанк России собирается с 1 июля поднять зарплату своим сотрудникам. Данные расходы, как сообщается, уже учтены в бюджете банка. Об этом заявил финансовый директор организации Александр Морозов.

Он напомнил, что еще в прошлом году Сбербанк проиндексировал зарплаты своим сотрудникам. В тот раз повышение зарплаты происходило в несколько этапов. А 1 апреля произошло увеличение зарплаты сотрудникам массовых специальностей, число которых в финансовой организации составляет около 180 тысяч человек.

Отмечается, что в среднем зарплата в Сбербанке увеличилась на 10 процентов.