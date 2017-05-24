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Сирия, 24 мая. Террористы ИГ** без боя сдали ряд населенных пунктов на востоке провинции Алеппо. Боевики-оппозиционеры обстреливают мирные кварталы на окраине Дамаска. ВКС России ликвидировали несколько единиц тяжелой техники ИГ к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): установила контроль над пустынной областью Аль-Барда к востоку от города Эль-Карьятейн на юго-западе провинции Хомс; нанесла авиаудары по опорным пунктам террористов ИГИЛ* в окрестностях города Укейрибат на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): без боя покинуло поселки Батушия, Салихия, Джбаб Масуд Кабир, Джбаб Масуд Сагир и Шимри на востоке Алеппо; потеряло несколько единиц тяжелой техники, в том числе танк, в результате авиаудара ВКС РФ на востоке от Пальмиры; атаковало позиции САА на нескольких фронтах в окрестностях Дейр эз-Зора; убило восемь иракских военнослужащих на западе Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреливает мирные районы на восточной окраине Дамаска.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Аль-Маядин на юге провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

Боевики антиправительственных группировок открыли массированный огонь по лагерю для беженцев Аль-Вафиддин и по жилым домам квартала Аль-Маджид на восточной окраине Дамаска из ракетных установок. Об этом сообщает сирийский портал Damascus Now. В данный момент формируются сведения о числе погибших гражданских лицах и разрушениях. В ответ на провокационные действия со стороны радикалов военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провела точечные обстрелы огневых позиций исламистов.

Восточная Гута и часть территорий на окраине столицы по-прежнему находятся под контролем вооруженной оппозиции. Этот регион входит в зону деэскалации, где запрещены любые боевые действия. Однако, несмотря на это, радикалы продолжают вести провокационные обстрелы как правительственных позиций, так и гражданских объектов. Параллельно боевики-оппозиционеры развернули настоящую информационную войну в подконтрольных СМИ, ежедневно обвиняя правительственную армии САР в нарушении условий перемирия.

Провинция Алеппо

«Тигры» и другие подразделения сирийских войск значительно продвинулись на восточном фронте провинции Алеппо. Военнослужащим удалось занять ряд деревень, после того как отряды террористов ИГИЛ добровольно покинули населенные пункты, отступив на юг. Так, под контроль САА перешли поселения Батушия, Салихия, Джбаб Масуд Кабир, Джбаб Масуд Сагир и Шимрия, расположенные на западе от трассы Алеппо – Ракка. Об этом сообщил военный источник на своей странице в сети Twitter (@sayed_ridha).

В населенном пункте Аль-Захра, находящемся в западных предместьях Алеппо, зафиксированы падения двух ракет, передает Damascus Now. Удары были нанесены с направления территорий, контролируемых боевиками оппозиционных сил. Сведений о жертвах среди местного населения пока не поступало. На западе провинции размещаются мощные силы ряда крупных исламистских формирований, в частности, самой радикальной оппозиционной группировки «Джебхат ан-Нусры»***.

Провинция Хомс

Согласно информации сирийского источника в Twitter (@syhomeland), ВКС России в результате серии авиаударов уничтожили несколько единиц тяжелой техники «Исламского государства»* к востоку от Пальмиры, в том числе один танк. Напомним, ранее сообщалось, что части сирийской армии провели серию мощных атак позиций ИГИЛ на востоке от древнего города. В результате им удалось отбить у террористов несколько стратегически важных высот, располагающихся вокруг крупного нефтяного поля Арак, все еще контролируемого боевиками. Таким образом, армия САР установила полный огневой контроль над месторождением. Поставка нефти и газа иностранным партнерам является одной из основных статей дохода террористической группировки. Утрата контроля над крупными залежами природных ресурсов может нанести значительный удар по бюджету ИГ.

Как сообщил военный источник в Twitter (@watanisy), правительственные силы заняли пустынный район Аль-Барда, находящийся в Сирийской пустыне к востоку от города Эль-Карьятейн в юго-западной части провинции. Командование САР намеревается полностью зачистить южную границу республики от радикалов. Правительственные подразделения ведут наступление, двигаясь одновременно с нескольких сторон: так, части сирийской армии атакуют позиции ССА и ИГИЛ со стороны Дамаска, Эс-Сувейды и Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Обстановка в окрестностях Дейр эз-Зор вновь заметно обострилась. Террористы ИГИЛ активизировали атаки сразу на нескольких фронтах. По информации Twitter-канала (@Newsjorf), наиболее ожесточенные столкновения фиксируются к югу от города. Напомним, на южной окраине Дейр эз-Зора находится правительственная авиабаза, на протяжении почти трех лет замкнутая в кольцо окружения боевиков. Сирийские военные продолжают сдерживать натиск ИГ, однако разблокировать военный объект им пока не удается.

Тем временем на юго-востоке провинции вновь провели боевые вылеты самолеты ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Согласно данным Rozana Radio, авиаударам в очередной раз подвергся город Аль-Маядин. Сведений о нанесенном ИГИЛ уроне и возможных мирных жертвах на данный момент не поступало. Коалиционная авиация активизировалась в этом районе в связи с грядущим наступлением оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Хама

Сирийские ВВС интенсифицировали серию ударов по укрепленным районам боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Укейрибат, находящегося в восточной части провинции Хама недалеко от ключевой артерии — «дороги жизни». Об этом сообщил новостной канал в сети Twitter (@alefyaa2). Однако никаких данных о результатах боевого вылета источник не приводит. Этот населенный пункт является важнейшим форпостом ИГ в данном регионе.

Сегодня утром отряды террористической организации дважды атаковали опорные пункты армии САР вблизи шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, погибли 11 военнослужащих САА, тем не менее оба нападения были отбиты. С целью обезопасить ключевую магистраль правительственные войска ведут наступление на позиции ИГИЛ в направлении шоссе со стороны газового поля Аш-Шаир и горной гряды Аш-Шумария на востоке соседней провинции Хомс.

Ирак

В ходе последних столкновений в кварталах Ан-Наджар и Ас-Саура, расположенных в Старом городе Мосула, согласно информации подконтрольного ИГИЛ информагентства «Аль-Амак», были убиты шесть спецназовцев и двое снайперов иракской армии. Ранее сообщалось, что правительственные силы выбили террористов из здания суда, ликвидировав шесть боевиков. Тем не менее «Исламское государство», под контролем которого остается лишь около 2% от всех территорий западной части города, продолжает оказывать упорное сопротивление.

* Организация запрещена на территории РФ.