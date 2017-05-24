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Полиция Великобритании установила личности всех жертв теракта в Манчестере

Полиция Великобритании установила личности всех жертв теракта в Манчестере

21:55  24 Мая 2017
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Полиция Великобритании установила личности всех жертв теракта в Манчестере

Лондон, 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов Соединенного Королевства установили личности всех людей, которые погибли в результате теракта на стадионе в Манчестере. Об этом проинформировали представители полиции. 

«Мы связались со всеми семьями, и наши специально подготовленные офицеры оказывают им поддержку», — отметили правоохранители.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ливии были задержаны отец и брат предполагаемого манчестерского смертника.

#манчестер
Алексей Громов
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