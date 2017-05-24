Полиция Великобритании установила личности всех жертв теракта в Манчестере
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Лондон, 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов Соединенного Королевства установили личности всех людей, которые погибли в результате теракта на стадионе в Манчестере. Об этом проинформировали представители полиции.
«Мы связались со всеми семьями, и наши специально подготовленные офицеры оказывают им поддержку», — отметили правоохранители.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Ливии были задержаны отец и брат предполагаемого манчестерского смертника.
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