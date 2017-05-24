Путин и Медведев поздравили с именинами патриарха Кирилла

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев поздравили с именинами патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент и премьер специально приехали в резиденцию патриарха, чтобы лично поздравить предстоятеля Русской православной церкви с именинами.

Владимир Путин подарил патриарху книгу «Житие Николая Угодника» на старославянском языке, которая была издана в XIX веке. Дмитрий Медведев презентовал книгу «Рассуждение о языке Саввиной книги» Вячеслава Щепкина. После поздравлений патриарх Кирилл провел короткую беседу с Владимиром Путиным за закрытыми дверями.