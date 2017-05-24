Реновация жилья в Москве затронет более 500 кварталов

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Москва, 24 мая. Программа реновации жилья затронет более 500 кварталов Москвы, заявил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, данная инициатива является «градостроительным вызовом» для столицы. Хуснуллин подчеркнул, что речь идет о работе на ближайшие 15-20 лет. Он также подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сформировать в рамках программы «новый образ жизни».

Напомним, что в начале мая столичные власти опубликовали список из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их программу реновации жилья в Москве. В перечень попали дома в 85 районах старой Москву и шести поселениях на территориях, недавно вошедших в ее состав.