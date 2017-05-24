Суд Одессы отказался рассматривать дело о беспорядках 2 мая из-за больных судей

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Одесса, 24 мая. Суд Киевского района Одессы отказался рассматривать дело о беспорядках 2 мая, сославшись на нехватку персонала.

По информации украинских СМИ, трое судей в настоящее время находятся в отпуске, двое — на больничном, еще у двоих кончился срок полномочий. Таким образом, из трех судей, необходимых для рассмотрения подобных дел в уголовной коллегии, на месте находится лишь один.

В связи с этим одесский суд обратился в Апелляционный суд с просьбой передать данное дело в другую инстанцию. Примечательно, что суд Киевского района стал третьим по счету, который заявил о самоотводе. До него рассматривать дело о поджоге одесского Дома профсоюзов отказались Малиновский районный суд Одессы и Приморский суд.

Напомним, что поджог Дома профсоюзов украинскими радикалами произошел 2 мая 2014 года. В результате трагедии погибли 48 человек. Виновные в этом преступлении до сих пор не привлечены к ответственности.