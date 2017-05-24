Белоруссия ликвидировала канал поставок санкционных продуктов из ЕС в РФ

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Минск, 24 мая. Белорусские правоохранительные органы ликвидировали канал поставки санкционных овощей и фруктов из Евросоюза на территорию Российской Федерации. Об этом проинформировали в среду официальные представители Комитета государственного контроля Белоруссии.

Согласно предварительным данным, финансовая милиция пресекла деятельность группы из пяти человек.

«Организаторами незаконной деятельности являлись российские предприниматели, которые осуществляли закупку санкционной продукции по «теневым схемам», — передает RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты Россельхознадзора опубликовали список предприятий Белоруссии, в отношении которых были введены ограничения.