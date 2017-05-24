В Британии задержали пятого подозреваемого после теракта в Манчестере

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Лондон, 24 мая. Полиция Великобритании задержала пятого подозреваемого в организации манчестерского теракта.

Предполагаемый террорист был задержан в городе Уиган, который расположен в 27 км от Манчестера. При себе у мужчины был подозрительный пакет, в настоящее время предмет изучают специалисты.

«Мы произвели арест в Уигане этим днем в рамках расследования ужасного инцидента на «Манчестер-Арена». В момент задержания мужчина нес при себе пакет, который мы сейчас изучаем», — пишет полиция Великобритании в Twitter.