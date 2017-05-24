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Происшествия
Молодая воспитательница детсада скончалась на репетиции утренника в Череповце

Молодая воспитательница детсада скончалась на репетиции утренника в Череповце

21:23  24 Мая 2017
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Молодая воспитательница детсада скончалась на репетиции утренника в Череповце

Череповец, 24 мая. В Череповце скончалась 33-летний воспитатель детского сада во время репетиции утренника. Трагический инцидент произошел сегодня днем в детском саду «Матрешка».

Во время репетиции воспитательница пожаловалась на острую головную боль, а через несколько минут потеряла сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли помочь женщине, констатировав ее смерть. По данным местных СМИ, воспитательница работала в этом детском саду три года. У женщины остался муж и трое детей.

Ранее стало известно, что в Перми во время репетиции городского праздника обрушилась металлическая конструкция, в результате чего восемь детей получили тяжелые травмы.

#детский сад #воспитательница #череповец
Алексей Громов
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