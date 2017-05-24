ФСО задержала подозреваемого в похищении сумки в Кремле

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Москва, 24 мая. Подозреваемый в хищении вещей у посетителей Музеев Кремля был задержан сотрудниками Федеральной службы охраны и полицейскими. Об этом сообщает центр ФСО по связам с общественностью.

Ранее сотрудник компании «Транснефть» обратился к администрации музея, заявив, что у него пропала сумка во время мероприятия в Мироваренной палате Московского Кремля. Сейчас подозреваемый в краже задержан.

Как сообщает ФСО, после того, как администрация Музеев Кремля обратилась к ней с просьбой найти похитителя сумки, сотрудники ведомства провели серию оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас подозреваемый задержан и дает показания.