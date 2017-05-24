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Общество
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

21:27  24 Мая 2017
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Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Москва, 24 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поклонился мощам святого Николая Чудотворца, которые выставлены в московском храме Христа Спасителя.

Кроме того, глава государства поставил свечу к иконе святого. Согласно предварительным данным, за последние два дня в храм Христа Спасителя пришли 45 тысяч верующих.

Напомним, ранее официальные представители Русской православной церкви (РПЦ) проинформировали о том, что мощи святого Николая Чудотворца будут доставлены 13 июля в Санкт-Петербург.

#путин
Алексей Громов
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