Путин приложился к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

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Москва, 24 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин поклонился мощам святого Николая Чудотворца, которые выставлены в московском храме Христа Спасителя.

Кроме того, глава государства поставил свечу к иконе святого. Согласно предварительным данным, за последние два дня в храм Христа Спасителя пришли 45 тысяч верующих.

Напомним, ранее официальные представители Русской православной церкви (РПЦ) проинформировали о том, что мощи святого Николая Чудотворца будут доставлены 13 июля в Санкт-Петербург.